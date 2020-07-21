Поезд Интерсити сломался ночью под Харьковом

Ночью, 21 июля, на станции Люботин, которая расположена неподалеку от Харькова, сломался скоростной электропоезд Hyundai, следовавший из Киева.

Как сообщили в "Укрзализныце", пассажиры поезда были доставлены к станции назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа. Сейчас специалисты УЗ и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.

Стоимость билета на поезд №726К "Интерсити+", отправляющийся 21 июля, по данным сайта proizd.ua, составляет 957 грн в вагоне 1-го класса.

Напомним, члены парламентского подкомитета железнодорожного транспорта в мае вызывали министра инфраструктуры Владислава Криклия на свое заседание. Министр должен был объяснить, как подрядчиком, который должен кормить пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+", могла стать ранее неизвестная фирма без опыта и с оффшорным корнями.