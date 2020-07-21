При расшифровке "черных ящиков" МАУ присутствовали украинские эксперты, – Кулеба

Во Французском Лионе считали и расшифровали информацию с "черных ящиков" пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране 8 января этого года.

Они были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов, а также представителей других стран, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сегодняшнем онлайн-брифинге.

"Вчера состоялось считывание "черных ящиков". По моей информации, оно прошло успешно. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачи "черных ящиков" для расшифровки", - подчеркнул Кулеба.

Министр раскритиковал оправдания Ирана по вопросу задержек в транспортировке "черных ящиков".

"Аргументы, которые мы слышим, что самолеты не летали, что не было возможности... Я хочу заверить вас что для вопроса транспортировки черных ящиков на расшифровку - и Украина и другие пострадавшие страны были готовы предпринять экстраординарные меры, включительно с отправкой самолета. Поэтому не нужно пожалуйста рассказывать, о том, что "мы хотели, но не могли". Тот, кто хочет - тот всегда берет и делает. Это касается позиции наших иранских партнеров", - пояснил позицию Украины глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр задался вопросом, почему был сбит именно украинский самолет, а не любой другой, который находился в это время в воздушном пространстве Ирана.

"Я хочу настоять, что мы не принимаем аргумент про человеческую ошибку. Иран должен объяснить во всех деталях – что произошло. В современном мире просто взять и сбить самолет одному человеку не под силу. Даже если этот человек необычайно подлый, талантливый и преисполненный злого умысла. Мы должны ставить вопрос шире – о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана в целом", - добавил Кулеба.

Напомним,самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.