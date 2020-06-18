Крушение самолета МАУ под Тегераном: Иран назвал условия передачи Украине "черных ящиков"

Иран готов отдать Украине бортовые самописцы сбитого самолета, если у нее будет необходимое оборудование для экспертизы

Иран готов отдать Украине "черные ящики" сбитого над Тегераном украинского самолета МАУ, если та обеспечит необходимые условия для их экспертизы.

Об этом сообщает NYT со ссылкой на Reuters.

Представители Ирана объяснили в комментарии СМИ, что бортовые самописцы планируют отправить на исследования в другие страны, так как Киев изначально не обладал необходимым программным обеспечением для их расшифровки. Если же Украина не выполнит эти условия, "ящики" передадут Франции.

Как заявил агентству Tasnim министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, вопрос передачи самописцев Украине или Франции является "техническим, а не политическим". Он также утверждает, что ранее украинская сторона не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку "черных ящиков" в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", − указал министр.

Эслами также отметил, что расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины, а также компании − производителя воздушного судна.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил, что пандемия коронавируса замедлила планы государства передать за границу для расшифровки "черные ящики" сбитого самолета. При этом он отметил, что иранским властям нечего скрывать.

Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на наказании виновных в сбитии самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.