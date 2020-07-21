На Донбассе ранены двое бойцов ВСУ, - пресс-центр ООС

Во вторник, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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В ответ на провокацию боевиков украинская сторона применила огневые средства. Потери противника на данный момент уточняются.

Напомним, в понедельник, 20 июля, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения.

А 13 июля на Донбассе погибли сразу три бойца. При этом один из них, военных медик, был убит боевиками при эвакуации подорвавшегося на мине солдата.

Погибшим медиком оказался гражданин Эстонии. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его убийство имеет признаки военного преступления.