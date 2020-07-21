Земляне: что известно о фильме, который "рекламирует" террорист из Луцка

Фильм "Земляне" (2005) представляет собой документальный фильм, в котором авторы громко заявили про проблему одомашнивания животных, научных исследований над ними и использования с целью производства одежды и пищи.

Режиссером фильма "Земляне" (2005) выступил зоозащитник Шон Монсон, а закадровый текст прочитал Хоакин Феникс (американский актер, известен по фильмам "Гладиатор" и "Джокер"), продюсером выступила актриса Мэгги Кью ("Миссия: невыполнима III"), а музыкант Moby ("Lift Me Up", "A Simple Love" и др.) стал автором саундтрека. Интересно, что каждый из участников проекта является веган-активистом.

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха.

Премьера фильма "Земляне" (2005) состоялась на фестивале Artivist Film Festival в 2005 году, где фильм выиграл награду в категории "Лучший документальный фильм". Картина получила также награду Бостонского кинофестиваля и кинофестиваля в Сан-Диего, где также премией Humanitarian Award за свою работу над фильмом был награжден Хоакин Феникс.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".