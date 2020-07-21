Рядом с захваченным автобусом в Луцке прогремели взрывы

Рядом с захваченным автобусом в центре Луцка прогремело несколько взрывов, сообщает УНИАН.

Взрывы были слышны около 15:20.

"В Луцке произошло около трех взрывов. Только что", – отметил корреспондент издания.

По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал.

Полицейские просят всех не подходить близко к месту происшествия.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".

Фокус собрал все, что известно о террористе и его заложниках.