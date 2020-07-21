В Сети появилось видео, как луцкий террорист зашел в автобус

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина с рюкзаком и сумкой заходит в автобус, который позже захватил Максим Кривош ("Максим Плохой").

Первым видео обнародовали в Telegram-канале "Лучане" с уточнением, что этот мужчина и есть луцкий террорист.

В автобус мужчина зашел на остановке, спокойно войдя в него, как обычный пассажир. Судя по кадрам, внешне ничего не указывало на то, что он планирует захватить автобус.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобусе, а также еще одну дитанционную бомбу в многолюдном месте в городе.

Кроме того, Максим Кривош попросил СМИ озвучить требовния, которые он ранее публиковал в соцсетях. Среди прочего - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".