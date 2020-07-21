В Луцке перестало работать FM-радиовещание

В Луцке, где мужчина захватил автобус с пассажирами, перестало работать FM-радиовещание.

Об этом заявил член правления НОТУ Дмитрий Хоркин в комментарии Суспільному.

"Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нету. Хотя именно радио работает, мы выдаем сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены", – сказал он.

В филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения заявили, что вещание на территории Волынской области приостанавливали из-за захвата заложников террористом из Луцка.

"По области был перерыв в вещании из-за того, что в полдень террорист захватил автобус и это происходило прямо у станции. Поэтому энергетики обесточивали эту часть города", – сказано в сообщении.

Отметим, по состоянию на 17:30, вещание Луцкого филиала Общественного вещателя не проводится.

Кроме того, полицейские просят журналистов не снимать происходящее и не проводить стримы.

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".