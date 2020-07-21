СБУ официально объявила захват заложников в Луцке терактом

Служба безопасности Украины официально квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

Об этом сообщает управление СБУ в Волынской области на своей странице в Facebook.

"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.