СБУ официально объявила захват заложников в Луцке терактом
Служба безопасности Украины официально квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.
Об этом сообщает управление СБУ в Волынской области на своей странице в Facebook.
"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее министр МВС Арсен Аваков заявил, пообщавшись с луцким террористом, что у них "есть контакт". Также он попросил быть очень аккуратными в комментариях и распространять недостоверную информацию о Максиме Кривоше. Примером такого "фейка" глава МВД назвал информацию, что мужчина лечился в психиатрической больнице.
Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозится взорвать бомбу в автобуса, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе".