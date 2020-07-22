Статистика коронавируса в Украине на 22 июля: за сутки заболели 829 человек

По состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 673).

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Всего за время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 60 995 человек. Жертвами осложнений COVID-19 стали 1 534 жителя страны, а 33 172 человека выздоровели.

Из-за осложнений от коронавируса за минувшие сутки скончались 16 человек (днем ранее – 20). Выздоровели – 973 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).

Отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено 907 360 тестирований методом ПЦР. При этом за сутки - 12 967.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 2364 случая;

– Волынская область – 3359 случаев;

– Днепропетровская область – 1260 случаев;

– Донецкая область – 813 случаев;

– Житомирская область – 1634 случая;

– Закарпатская область – 4578 случаев;

– Запорожская область – 691 случай;

– Ивано-Франковская область – 3689 случаев;

– Кировоградская область – 688 случаев;

– г. Киев – 7166 случаев;

– Киевская область – 3359 случаев;

– Львовская область – 8353 случая;

– Луганская область – 110 случаев;

– Николаевская область – 527 случаев;

– Одесская область – 2660 случаев;

– Полтавская область – 360 случаев;

– Ровенская область – 5232 случая;

– Сумская область – 383 случая;

– Тернопольская область – 2508 случаев;

– Харьковская область – 3139 случаев;

– Херсонская область – 217 случаев;

– Хмельницкая область – 994 случая;

– Черновицкая область – 5404 случая;

– Черкасская область – 853 случая;

– Черниговская область – 654 случая.

Отметим, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки. По состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за сутки. По состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса, из них 673 – за сутки.