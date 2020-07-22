В Ужгород на чартерном рейсе прибыли хасиды из Израиля

Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

В самолете находились паломники-хасиды. В ОГА напомнили, что еврейские паломники ежегодно прилетают в Закарпатье, чтобы посетить могилу одного из своих лидеров, который покоится в поселке Буштыно (Тячевский район).

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров отметил в своем Facebook, что религиозное паломничество является одним из видов туризма, который приносит доход местному бюджету и способствует экономическому развитию.

Чиновник подчеркнул, что важной составляющей этого процесса является именно аэропорт в Ужгороде, который вскоре будет работать регулярно.

В начале июля мэр Умани выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника из-за пандемии коронавируса.

Ранее представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в украинском МИДе заявили, что в 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса невозможен. Однако в Объединенной еврейской общине Украины сказали, что данное решение не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.