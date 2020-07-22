"Профессиональная необходимость". В СБУ объяснили "штурм" автобуса после задержания Кривоша

Глава управления СБУ по Волыни Павел Данюков прокомментировал задержание террориста в Луцке, отметив, что опоздание с задержанием было вызвано служебной необходимостью: правоохранители не знали, была ли у террориста взрывчатка под одеждой.

Об этом сообщил сегодня, 22 июля, на брифинге возле ГУНП в Волынской области, глава управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, передают VolynNews​​​​​​.

"Относительно видео, которое публиковалось в интернете, то журналисты не видели, как ведутся переговоры. Мы проводили переговоры (чтобы узнать, – ред.), есть ли у него взрывное устройство или же возможность дистанционно управлять им, чтобы избежать возможных жертв. Задержка с задержанием – это профессиональная необходимость. Это тактика действий. Мы не можем рассказывать об этом журналистам. Взрыв перед задержанием был необходим, так как это тактика задержания", – рассказал Данюков.

О том, что на видео не было видно "всего процесса", заявил также руководитель ГУНП Волынской области Юрий Крошко, передает Volynpost.

"Видео показывает только автобус и террориста, поэтому вы не видели, как велись переговоры. Была информация, что у него есть взрывчатка. Мы должны были убедиться, что у него нет дистанционного устройства управления взрывным. Потому что в автобусе оставались люди. Мы сканировали возможность опасности для заложников. Только тогда подходили к нему", – сказал Крошко.

Кроме того, на этот же счет высказался министр внутренних дел Арсен Аваков ао время своего визита в Николаев, передают "НикВести". По словам министра, на момент задержания террориста предполагалось, что в автобусе с заложниками могут находиться его соучастники.

"Все, что вчера было, происходило в течение 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видели только те фрагменты, которые мы вам давали, либо вы наблюдали в СМИ", – пояснил Аваков.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Кривош отпустил всех заложников, после чего спокойно вышел из автобуса. Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители и, быстро обыскав, надели на него наручники, после чего уложили на асфальт лицом вниз. Затем к автобусу подъехал спецназ на БТР, предварительно использовав светошумовую гранату.

Как мы уже писали ранее, многие пользователи соцсетей, а также лидеры мнений заподозрили, что случившееся в Луцке было постановкой.