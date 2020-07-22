Нырнул за страховкой. В Одессе индиец прыгнул с борта турецкого корабля

Во вторник, 21 июля, судно шло под флагом Коморских островов из Турции, рассказывает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"Оно уже подходило к причалу, когда с борта неожиданно выпрыгнул человек. Буксир, который двигался позади теплохода, заметил мужчину и подобрал, чтобы доставить к берегу. Прыгуном оказался гражданин Индии – член экипажа", – сообщили в ведомстве.

Читайте также: Из затонувшего в Одессе танкера Delfi начало вытекать топливо

Позже иностранец признался, что прыгнуть в море его побудило желание получить выплаты по страхованию от несчастных случаев. Сейчас гражданин Индии находится на судне и ожидает соответствующего решения суда.

Кроме того, его привлекли привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.