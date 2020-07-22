На Луганщине снова горит лес: обстреляли боевики

Вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области, на территории Трехизбенского лесничества горит сухая трава и молодой лес – возгорание произошло из-за обстрела боевиков, сообщает пресс-служба ГСЧС.

К тушению лесного пожара привлекли 71 спасателя ГСЧС, в том числе 16 автоцистерн и пиротехнический расчет.

Ранее на Луганщине произошел масштабный пожар 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га. Огнем были уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Пожар смогли потушить только 12 июля. В пожаре погибли пять человек.