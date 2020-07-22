В Крыму начали штрафовать за въезд по украинскому паспорту, – правозащитники

О том, что украинский паспорт для въезда/выезда на полуостров является недействительным, написала у себя на сайте НПО "Крымская правозащитная группа".

При въезде на аннексированный полуостров сотрудники ФСБ РФ требуют от крымчан предъявлять паспорт гражданина РФ. А если оказывается, что у жителя Крыма его при себе нет, а есть только украинский паспорт, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания.

В подтверждение информации КПГ опубликовала фотокопию протокола, составленного 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Женщина на условиях анонимности рассказала правозащитникам, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска "Перекоп", который расположен напротив украинского КПВВ "Чаплынка".

Фото: Crimeahrg.org

"Он задавал мне много разных вопросов, а именно, где родилась, жила, училась, где работаю и с кем живу", – добавила жительница Ялты.

В итоге крымчанку оштрафовали на 2000 рублей (около 800 грн.) по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ "Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ".