Подписан пакет дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе, – Сивохо
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. Об этом сообщил экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
В частности, запрещаются:
- разведывательно-диверсионная деятельность;
- наступательные операции;
- использование беспилотников, снайперского и любого другого огня;
- размещение тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах.
В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.
Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля.
Также ТКГ предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. В дальнейшем планируется разминировать еще семь участков.