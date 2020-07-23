Подписан пакет дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе, – Сивохо

Украина
К нарушителям этих мер должны применяться меры дисциплинарного воздействия

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. Об этом сообщил экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

В частности, запрещаются:

  • разведывательно-диверсионная деятельность;
  • наступательные операции;
  • использование беспилотников, снайперского и любого другого огня;
  • размещение тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах.

В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля

Также ТКГ предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. В дальнейшем планируется разминировать еще семь участков.