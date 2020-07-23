Подписан пакет дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе, – Сивохо

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. Об этом сообщил экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

В частности, запрещаются:

разведывательно-диверсионная деятельность;

наступательные операции;

использование беспилотников, снайперского и любого другого огня;

размещение тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах.

В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.

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Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля.

Также ТКГ предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. В дальнейшем планируется разминировать еще семь участков.