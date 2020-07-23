Льготы должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию повышена, – Гетманцев

Незащищенным слоям населения надо предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в программе "HARD с Влащенко".

"Полностью поддерживаю монетизацию льгот как и Галина Третьякова – она тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее", – сказал он.

Депутат также считает, что льготы часто несправедливые, много их получают по поддельным или неправильно оформленным документам.

Согласен Гетманцев и с повышением цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной.

Напомним, что тарифы на электроэнергию для населения устанавливает НКРЭКУ, он единые по всей стране. С марта 2017 года тарифы такие: 0,9 грн за 1 кВт*ч при потреблении до 100 кВт*ч в месяц, и 1,68 грн – при потреблении более 100 кВт*ч.

Ранее в Минэнергетики говорили о целесообразности отмены льготного тарифа при потреблении до 100 кВт*ч. В мае эту идею поддержали и в НКРЭКУ.

Утвержденная в мае Кабинетом министров программа стимулирования экономики в связи с COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Пересмотр тарифов обеспечит финансовую стабильность энергетического сектора, ожидают в Кабмине. Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложность его внедрения.

Еще в конце декабря прошлого года Кабмин отменил ограничения в монетизации льгот и субсидий. Сейчас льготные категории украинцев могут в любое время перейти на наличную денежную форму для оплаты жилищно-коммунальных услуг.