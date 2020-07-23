Режиссер фильма "Земляне" Шон Монсон осудил теракт в Луцке

Режиссер "Земляне" Шон Монсон заявил, что не поддерживает какое-либо проявление насилия и террора.

Так он прокомментировал "4 каналу" теракт в Луцке, где Максим Кривош захватил заложников и требовал всех, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, смотреть фильм "Земляне".

"Земляне" не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж – это сострадание ко всем живым существам. Содержание этого фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор", – отметил режисер.

Он выразил сочувствие всем заложникам луцкого террориста.

"Мы благодарны представителям власти, которые не допустили потери жизней. Надеюсь, мы сможем двигаться дальше без насилия", – подчеркнул он.

Фильм "Земляне" (2005) представляет собой документальный фильм, в котором авторы громко заявили про проблему одомашнивания животных, научных исследований над ними и использования с целью производства одежды и пищи. Премьера фильма состоялась на фестивале Artivist Film Festival в 2005 году, где фильм выиграл награду в категории "Лучший документальный фильм".

Напомним, Владимир Зеленский выполнил требование Максима Кривоша и опубликовал у себя на странице в соцсети призыв к просмотру фильма "Земляне". После того, как заложников освободили, президент удалил это видео.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также прокомментировал фильм "Земляне", который по требованию террориста Максима Кривоша советовал смотреть всем Зеленский.

"Фильм, о котором говорит этот человек, – хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар людям на все страну. Фильм можно посмотреть и без того", – сказал министр.