Аваков о "Земляне": Фильм хороший

Глава МВД считает, что фильм "Земляне" можно посмотреть и без терактов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал фильм "Земляне", который по требованию террориста Максима Кривоша советовал смотреть всем Зеленский, на брифинге в Луцке.

"Фильм, о котором говорит этот человек, – хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар людям на все страну. Фильм можно посмотреть и без того", - сказал министр.

Напомним, Владимир Зеленский выполнил требование Максима "Плохого" и опубликовал у себя на странице призыв к просмотру фильма "Земляне" (2005). После того, как пленных освободили, президент удалил это видео. В 20:40 террорист отпустил первых троих заложников. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель тогда сообщила, что это произошло после разговора президента с Кривошем.