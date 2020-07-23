Пробки и перекрытые дороги: кортеж Зеленского в Славянске и Краматорске

Перед кортежем Владимира Зеленского и Симонетты Соммаруги перекрыли дорогу в Славянске. Также в сети появились кадры кортежа в Краматорске.

Кадры длинной пробки на одном из перекрестков в Славянске опубликовали сегодня "Буквы". У себя на сайте издание пишет: "В пресс-службе УГО уточнили, что это общий кортеж двух глав государств".

В ролике можно насчитать не 11 автомобилей движущихся в колонне. Возможно, их было еще больше. "Чтобы пропустить первых лиц государства, правоохранители перекрыли движение встречного транспорта", — сообщает издание.

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Напомним, сегодня вместе с Владимиром Зеленским на Донбасс приехала и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. Главы государств прибыли на встречу с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой ОГА, а также "изучат гуманитарную ситуацию в области".

Кроме того, сегодня на YouTube-канале iКраматорск сегодня появилось видео с названием "Кортеж Зеленского в Краматорске 23.07.20", на котором можно разглядеть уже 15 машин идущих в этой же колонне.

В на обоих роликах можно увидеть регулировщиков дорожного движения, которые и обеспечивают "коридор" для кортежа.

Напомним, вчера 22 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы стороны постановили усилить меры по деэскалации конфликта, а среди прочего — запретили использовать квадрокоптеры.