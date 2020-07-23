Из ГБР уволили Олега Корецкого, который вел дела Петра Порошенко

Руководство Государственного бюро расследований уволило следователя Олега Корецкого, главу следственной группы по уголовным делам, касавшимся народного депутата Петра Порошенко.

Об увольнении Олег Корецкий рассказал в комментарии "Главкому". В распоряжение издания попал и сам документ.

Олег Корецкий возглавлял третий отдел управления ГБР по расследованию уголовных нарушений, совершенных госслужащими. Это именно он закрыл дело о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и заявил об отсутствии в нем состава преступления. Кроме того Корецкий не раз высказывался о "бесперспективности" дел против Петра Порошенко.

Напомним, 8 июля пресс-служба ГБР заявила в Facebook, что Корецкий сам решил уволиться.

"Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с "разоблачениями" деятельности руководства ГБР. Понятно, что все это спекуляции, поскольку Олег Корецкий планирует увольняться из Бюро... Прежде всего, из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам, которые нашли подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа", – отмечалось в сообщении ГБР.