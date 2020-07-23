В аэропорту "Борисполь" СБУ выявила хищения на десятки миллионов

Украина
Бизнесмены частной фирмы, выигравшей тендер на реконструкцию аэропорта, присвоили около 37 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили масштабное хищение государственных средств, в размере почти 37 млн гривен, которые были выделены на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщается на сайте СБУ.

По словам силовиков, бизнесмены частной фирмы, выигравшей в 2017 году тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту, фальсифицировали документы об объемах проведенных работ и присвоили себе деньги.

"Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличность и присвоить почти 37 миллионов гривен",  – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся обыски в офисах бизнесменов, а также по местам их жительства. В доме одного из подозреваемых изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 млн гривен.

"Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов",  – добавили в СБУ.

По двум статьям, "Уклонение от уплаты налогов" и "Присвоение/растрата имущества в особо крупном размере", органами следствия открыто уголовное производство.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыски на одном из предприятий концерна "Укроборонпром" и выяснила, что бывший директор нанес государству ущерб в размере почти 5 миллионов гривен. Он не оплатил заключенный с западными партнерами в 2017 году контракт.