Зеленский об участках разведения на Донбассе: сейчас там никого не убивают
Во время посещения Станицы Луганской 23 июля президент Владимир Зеленский сказал, что общество неоднозначно восприняло разведение войск на Донбассе, были опасения, что там обстановка ухудшиться. "Сегодня мы с вами реально видим, что в этих точках никого не убивают. Все думают о вашей безопасности", – сказал он при общении с местными жителями.
По данным штаба ООС, в трех точках разведения: Станице Луганской, Золотом и Петровском/Богдановке, действительно не было случаев, когда украинские военные погибали. Однако неоднократно сообщалось о случаях обстрелов, зафиксированных на этих участках. В частности, обстрелы были зафиксированы 5 апреля, 27 и 30 мая, 13 и 18 июля.
Напомним, в апреле Зеленский говорил, что разведение сил на Донбассе осенью прошлого года способствовало уменьшению обстрелов. По его словам, "в настоящее время идет работа по согласованию новых участков для разведения сил и средств сторон". Но пока такого соглашения нет.