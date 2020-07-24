Соглашение о прекращении огня на Донбассе не запрещает Украине самооборону, – Таран

"Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать, – сказал на брифинге в Станице Луганской министр обороны Украины Андрей Таран. – Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться".

Однако сейчас есть реальная возможность остановить огонь из обоих сторон. Документ, который был согласован Трехсторонней контактной группой (ТКГ), дает возможность сторонам показать свою политическую волю. "В Украине такая воля есть. Надеюсь, другая сторона также сможет показать ее наличие", – заявил министр.

Статья 51 Устава ООН говорит о праве государства-члена ООН на защиту в случае вооруженного нападения на него. "Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности", – говорится в ней.

Согласованное в Минске всеобъемлющее перемирие предполагает, что открывать ответный огонь можно лишь с санкции руководства Вооруженных сил Украины или руководства вооруженных формирований боевиков, и лишь после безуспешной попытки использовать координационные механизмы.

Более того, открывать огонь можно только в ответ на наступательные действия. Под ними понимаются любые попытки изменить позиции войск, дополнительное инженерное оборудование позиций, любое продвижение или перемещение вооруженных людей в сторону противника, в частности для разведывательных или диверсионных действий.

Таким образом, даже в случае массированного обстрела, военные не смогут открывать огонь, чтобы подавить огневые точки противника.

ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. Об этом сообщил экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

В частности, запрещаются:

разведывательно-диверсионная деятельность;

наступательные операции;

использование беспилотников, снайперского и любого другого огня;

размещение тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах.

В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.