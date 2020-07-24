Аист устроил масштабное ДТП на Львовщине, много пострадавших

Аист стал причиной аварии на трассе Львов-Чоп, на въезде в поселок Пукеничи, в результате чего пострадали четверо человек.

Об этом сообщает ТСН.

В момент, когда птица едва не влетела в лобовое стекло грузовика, водитель дернул руль и выехал на встречную полосу. А там грузовик влетел в микроавтобус.

Удар был такой силы, что обе машины загорелись. Трех пассажиров микроавтобуса забрала "скорая" - они в больнице в тяжелом состоянии. Водитель грузовика получил травму ноги.

Сейчас он находится под надзором полиции. Что касается аиста, то он благополучно улетел.

Напомним, на Днепропетровщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадали 15 человек, водитель автобуса скрылся с места происшествия. Всего в автобусе находились 20 человек.