Штрафы не помогут. Как уменьшить количество смертельных ДТП на украинских дорогах

Недавно приглашали на пресс-конференцию в качестве спикера. Тема: ужесточение наказания за нарушение ПДД и езда в нетрезвом виде. Поможет ли увеличение штрафов водителям понять, что пить за рулём плохо. Ну и как следствие, может ли такая мера уменьшить количество жутких аварий, таких как пару дней назад на Обуховской трассе.

Лично мое мнение таково: никакие штрафы, камеры автофиксации ситуацию не изменят (за месяц работы камер количество ДТП только выросло). Ведь за последние годы у водителей прослеживается яркое чувство безнаказанности. Бухнул. Главное включить свет ночью и ровно доехать. Ну а что, полиция все равно не остановит.

А если остановит... "Ну разве не уболтаю я этих "птенцов" в форме? Можно же и права не показать. И в ответ нахрапом наехать, плюнуть в конце концов". Так думают очень многие водители.

Однозначно можно сказать: реформа патрульной полиции провалена с треском. У полицейского нет полномочий, нет к нему уважения, страха перед ним. Ничего. Пустое место. Полиция абсолютно не подготовлена к вызовам. Патрульные не знают законов, правил, не умеют общаться, ездить (вспомните количество разбитых уже новой полицией служебных авто), многие – даже обращаться с оружием. Даже наручники захлопнуть на руке "клиента"... Печально.

Чтобы изменения ситуации на дорогах стали заметны, нужны кадры. Нужны профессионалы. Их нет. Полиции нужны полномочия.

Не вижу ничего страшного в том, если полицейский на глаз определит превышение скорости и тормознет авто для проверки.

Сейчас многие станут говорить: как же так! Это же остановка без причины, произвол! Да они наркотики подбросят, будут "прикапываться" за мелочи.

Господа, когда я пару лет назад ехал ночью по проспекту Победы в столице, гаишники тормозили меня три раза. Просто посмотреть, адекватен ли водитель. И у меня ни разу не возникало вопросов к ним. Напротив, я был спокоен. Ведь, таким образом, гаишники ловили не только бухарей, но и угонщиков. Сейчас же главное – ровно ехать. При этом, как показывает практика, можно пить за рулем, хотя это и запрещено ПДД.

Говорят, подонок за рулем "Мерса", который недавно в Киеве угробил всю семью, ехал со скоростью 180 км/ч. Почему его никто не тормознул? Потому что не положено. Это же остановка без причины. А вдруг, там адвокат или регистратор? Будет жаловаться потом.

В результате, целой семьи нет в живых. Убивший их негодяй через 10 лет выйдет на свободу и...

Не хочу даже думать об этом.

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Публикуется с разрешения автора.