Появились подробности поисков полтавского террориста

По состоянию на пятницу, 24 июля, территория поиска полтавского захватчика расширена. Поиски продолжаются и в Миргородском районе.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - отметил он.

По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.

Он также попросил местных жителей быть максимально осторожными.

Напомним, в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского. Заместитель главы МВД Антон Геращенко позже сообщил, что злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном по его требованию, автомобиле "Богдан". На данный момент известно, что террорист вместе с заложником едут полевыми дорогами, хотя до этого сообщалось, что машина движется по трассе международного значения "Харьков-Киев". Позже стало известно, что преступник освободил заложника и убежал в лес. На данный момент поиски террориста продолжаются, полицейские даже задействовали квадрокоптеры.