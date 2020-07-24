В Киеве при пожаре женщина погибла в паре метров от спасателей

Пожар произошел по адресу Николая Закревского, 77 на предпоследнем этаже девятиэтажного дома. Несмотря на попытки пожарных, женщину спасти не удалось. Причем погибла она находясь на балконе в паре метров от спасателя, сообщил ресурс dtp.kiev.ua.

Погибшая – женщина 77 лет. Пожарные пытались уговорить ее забраться на лестницу, но она отпиралась и отталкивала спасателя. "Наш спасатель на лестнице был прямо возле нее. Хотел ее спасти, но она не давалась, а огонь уже был на балконе. Поэтому не удалось, к сожалению, ее спасти", – рассказали в ГСЧС.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, общественному активисту Виталию Шабунину в ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом. Никто не пострадал.