Светофор для коронавируса. Кабмин продлил карантин в Украине и изменил его формат
Цветовая дифференциация областей
В зависимости от распространенности заболевания коронавирусом, регионы могут быть отнесены к «красной», «оранжевой», «желтой» или «зеленой» зоне (по убыванию). Так, регионы, где заболеваемость коронавирусом наблюдается самая высокая, будут считаться «красной» зоной. Регионы, где коронавирус распространен значительно – это зона «оранжевая» или «желтая». Регионы с минимальной заболеваемостью будут отнесены к «зеленой» зоне.
Помимо этого, цветоделение будет принято и для небольших административных единиц – районов и населенных пунктов.
В каждой зоне будут действовать специфические правила, которые можно усиливать или смягчать в зависимости от эпидемической обстановки.
Органы местного самоуправления в «оранжевой» и «красной» зонах могут самостоятельно вводить дополнительные органичения в пределах своей компетенции.
Есть и ряд ограничений, которые обязательны для всех регионов.
Требования «зеленой» зоны:
- В общественных зданиях и транспорте – маска или респиратор
- Проведение массовых мероприятий – не больше 1 человека на 5 кв. метров
- Кинотеатры – заполнение на 50%
- Перевозка пассажиров – только на сидячих местах.
В «желтой» зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, кто оказывает услуги кризисно.
В «оранжевой» зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы), кроме отелей
- Деятельность развлекательных учреждений, ресторанов в ночное время
- Плановая госпитализация в больницах
- Спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры
- Прием новых смен в детские лагеря
- Ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. метров и не более 100 человек.
В «красной» зоне запрещается:
- Работа общественного транспорта
- Посещение учреждений образования
- Деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Решение о присвоении цвета зоны будет раз в 5 дней пересматривать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Документ также регулирует правила пересечения границы. Для прибывших из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис. Для стран из «красной зоны» – полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.
Подробности – на сайте
Постановление "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 г. № 641 обнародовано на Правительственном портале.