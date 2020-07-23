Глава Гостуризма заразилась коронавирусом. Ее коллеги ушли на карантин

Марьяна Олеськив чувствует себя сейчас хорошо.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.

"Марьяна Олеськив, глава ГАРТ, получила положительные результаты теста на ПЦР", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в связи с этим команда ГАРТ переведена на карантинный режим. Сотрудники и все, кто был в контакте с Олеськив, проходят тестирование на COVID-19.

Сама Олеськив подтвердила в Facebook свой диагноз.

"Друзья, получила положительные результаты теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил", – сообщила она.

Также сообщается, что она чувствует себя хорошо.

"Хотя есть слабость, ощущение легкой простуды и небольшой боли в горле, как мороженого переел", – описала руководитель Гостуризма свое состояние.

По состоянию на утро 23 июля в Украине зафиксировали 856 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 829). По словам главного санврача Виктора Ляшко, вакцина против коронавируса в Украине может появиться весной.