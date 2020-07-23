Глава Гостуризма заразилась коронавирусом. Ее коллеги ушли на карантин
Марьяна Олеськив чувствует себя сейчас хорошо.
Глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив заразилась коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.
"Марьяна Олеськив, глава ГАРТ, получила положительные результаты теста на ПЦР", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что в связи с этим команда ГАРТ переведена на карантинный режим. Сотрудники и все, кто был в контакте с Олеськив, проходят тестирование на COVID-19.
Сама Олеськив подтвердила в Facebook свой диагноз.
"Друзья, получила положительные результаты теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил", – сообщила она.
Также сообщается, что она чувствует себя хорошо.
"Хотя есть слабость, ощущение легкой простуды и небольшой боли в горле, как мороженого переел", – описала руководитель Гостуризма свое состояние.
По состоянию на утро 23 июля в Украине зафиксировали 856 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 829). По словам главного санврача Виктора Ляшко, вакцина против коронавируса в Украине может появиться весной.