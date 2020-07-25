Египет будет оплачивать лечение украинцев в случае заражения коронавирусом

Египет будет оплачивать расходы на лечение украинских туристов в случае, если заразятся COVID-19 на отдыхе.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттаха Ас-Сиси, во время которого стороны обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в странах, сообщает пресс-служба ОП.

В частности, Зеленский отметил необходимость соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха туристов из Украины и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление качественной медпомощи в случае заражения COVID-19.

"Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международных аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина… Особенно ценю решение усилить эпидконтроль на курортах и покрывать расходы на лечение наших туристов", – отметил Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства обновил приглашение Абделю Фаттаху Ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом. Тот, в свою очередь, отметил, что с удовольствием посетит Украину и пригласил Зеленского посетить Египет.

Отметим, что после возвращения из Египта не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.