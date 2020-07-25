В районе Говерлы спасатели ищут 13 туристов с маленькими детьми

Сообщение о том, что группе, которая путешествует по горным склонам в районе Говерлы, нужна помощь, поступило в управление ГСЧС в Закарпатской области 13.45. Туристы попали в очень сильную грозу и, как комментируют спасатели, "фактически уже не могли самостоятельно передвигаться. ...В настоящее время известно только то, что члены этой группы нашли в горах какой-то домик и скрылись от грозы".

На выручку группе отправились 4 спасателей на квадроцикле и шерпе-вездеходе. Однако им пришлось оставить технику внизу и подниматься в горы пешком: склоны крутые, и подъездные пути к тому месту, где предположительно находятся туристы, отсутствуют.

В службе чрезвычайных ситуаций поясняют, что после того, как спасатели доберутся до укрытия, в котором находится группа, нужно будет решить, кого в первую очередь и каким образом спустить вниз.

"Конечно, сначала это будут мамы и детки, которые очень маленькие. А другие члены группы, скорее всего, будут сопровождены и будут идти пешим ходом, кто сможет идти", – говорят спасатели.

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