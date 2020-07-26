Пресс-секретарь президента в июне заработала в 1,5 раза больше Зеленского

Июньская зарплата пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель состоит из 21 750 грн должностного оклада, 8 700 грн надбавки за интенсивность труда, 15 767 грн выплат за период служебных командировок и премии, всего – 46 217 грн. Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. грн налогов и сборов, поэтому на руки она получила 37,2 тыс. грн.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос агентства "Украинские новости".

Ранее сообщалось, что Зеленский в июне заработал 28 тыс. грн. Надбавки и премии к зарплате главы государства законодательством не предусмотрены. Из начисленной суммы выплачено 5 460 грн налогов и сборов, поэтому президент получил 22 540 грн.

Напомним, что на время карантина топ-чиновникам ограничили зарплату на уровне 47,2 тыс. грн.

Юлия Мендель за 2019 год заработала 936 тыс. грн. Об этом свидетельствует ее электронная декларация. До назначения спикером президента летом прошлого года она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для разных СМИ. Таким образом, доход от журналистики за 5 месяцев составил 267 тыс. грн, а гонорары от Всемирного банка – 298 тыс. грн.

Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года.