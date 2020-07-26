В общежитии столичного КПИ вспышка коронавируса: уже 52 заболевших

В военном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета "КПИ" зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщил руководитель Киевского городского лабораторного центра МОЗ Сергей Чумак.

В одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания. "Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. 25 июля протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них 48 положительных результатов ПЦР-тестов", – рассказал Чумак.

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Он добавил, что в общежитии проводятся мероприятия по дезинфекции. В нем определены места для изоляции заболевших.

За прошедшие сутки еще у 95-и жителей Киева обнаружили коронавирус. На утро 26 июля в столице было 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 920 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее –1106). Умерли 15 человек (сутками ранее было 19 человек), выздоровели 310. Всего в Украине заболели 64 849 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1605, выздоровели – 35 807.