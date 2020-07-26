Вице-премьер Резников женился на ведущей телеканала ICTV

54-летний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников женился на телеведущей программы "Утро в большом городе" на телеканале ICTV Юлии Зорий.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Брак зарегистрировали в субботу, 25 июля, в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак", что на административной границе Крыма с Херсонской областью.

"Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других", – сообщил вице-премьер.

Пара объявила о помолвке еще в феврале 2020 года, но дату росписи пришлось перенести из-за распространения коронавируса. Юлия Зорий рассказала, что изменение даты свадьбы молодоженов не смутило.

"Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность", – рассказала телеведущая.

По информации телеканала, на церемонии бракосочетания присутствовали только свидетели, брат Алексея Резникова, сестра Юлии Зорий и "двое звездных гостей".

Напомним, раненный под Авдеевкой боец ВСУ Игорь Пономарчук женился в Национальном военно-медицинском клиническом госпитале в Киеве.