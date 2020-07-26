В прифронтовом поселке Зайцево после обстрела боевиков вспыхнул пожар

В прифронтовом поселке Зайцево в Донецкой области после обстрела со стороны боевиков вспыхнул пожар. На борьбу с огнем задействованы военнослужащие двух частей ВСУ, для которых поселок является зоной ответственности, а также подразделения ГСЧС, сообщает издание Новинарня.

По свидетельствам очевидцев, огонь охватил не менее 10 дворов.

Как рассказали военнослужащие, после двух "прилетов" со стороны боевиков вспыхнуло поле, а потом огонь перекинулся на поселок.

Учитывая сухую и жаркую погоду, которая установилась на Донбассе, пожар быстро охватил сухую траву и заброшенные сооружения.

Как сообщила Громадському Радио пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, жилые дома в поселке не повреждены.

"У нас есть информация о трех вызовах - в 12:20 поступило сообщение о пожаре в окрестностях улицы Мануильского. По прибытии обнаружили, что горит сухая трава на территории площадью 1 га. Пожар был ликвидирован в 14:55. Еще один вызов поступил в 13:01 - на улице Базанова загорелись две заброшенные одноэтажные постройки и трава вокруг. Этот пожар ликвидировали в 16:18. Последний вызов поступил в 15:10 относительно пожара на улице Попова - там также горят два заброшенных сооружения. Этот пожар локализован, по состоянию на 15:55 продолжается ликвидация", – рассказала Бахал.

По ее словам, информация о пострадавших и погибших в результате этих пожаров не поступала.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.