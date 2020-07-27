Избитый в Запорожье старший солдат полка "Азов" Олег Черевко скончался в больнице. Военный умер от полученной в драке тяжелой черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщили на официальном сайте "Азова".

Черевко служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, в звании старшего солдата. Ему было 29 лет, родом из Запорожья.

"Полк "Азов" выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям умершего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего собрата", – указано в сообщении полка.

Напомним, вечером 21 июля в Запорожье, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку, Черевко ввязался в драку в которой ему сломали основание черепа.

"Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось", – сообщают в Азове.

Напомним, полиция установила личность мужчины, который избил Олега Черевко – им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения.