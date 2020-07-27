Стали известны новые детали о гибели сына Руслана Сулейманова

Трехлетний сын крымского политзаключенного Руслана Сулейманова был найден мертвым 26 июля после почти двух дней поиска, к которому привлекли более 2 тысяч человек.

Около 18:00 24 июля малыш играл возле своего дома в песочнице в селе Строгановка под Симферополем, под присмотром матери Эльзары. По словам замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, мать позвала больная свекровь, и 31-летняя женщина отлучилась всего на 10–15 минут. Когда она вернулась, сына уже не было.

Сначала подозревали похищение, но через три дня после исчезновения ребенок был найден мертвым в выгребной яме недалеко от дома. По словам очевидцев, яма была накрыта деревянным щитом, и ее до этого трижды проверяли поисковые группы.

Тело было найдено только после того, как из ямы откачали воду.

Как сообщили оккупационные власти Крыма, согласно результатам вскрытия признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти – утопление. "В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, правоохранительными органами продолжается проверка", – говорится в сообщении.

"Место нахождения тела мальчика и предполагаемые обстоятельства, которые привели к его смерти, вызывают вопросы, ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земле", – считает Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Похоронить ребенка должны 27 июля.

Фото: Facebook / Лутфие Зудиева

Напомним, Руслана Сулейманова задержали сотрудники ФСБ РФ в марте прошлого года. Его обвиняют в причастности к исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В Украине и европейских странах эту организацию признают законной.

В начале июля ФСБ сообщила о "пресечении деятельности" крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир". Силовики задержали троих "главарей" и четверых "рядовых активных участников".