Россия подготовила штабы в Крыму и готова к активной фазе боевых действий, – СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия подготовила в аннексированом Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу. Об этом рассказал в интервью Крым. Реалии.

Он не исключает, что военные учения, которые в Крыму проводит Россия, могут перейти в "активную фазу боевых действий".

"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на учения, а учения могут перейти в активную фазу боевых действий — это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще учения, а завтра утром – начало агрессии", – сказал Кривонос.

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При этом он подчеркнул, что в Генштабе есть планы противодействия России.

"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генштабом и постоянно пересматривают. И эти планы существуют. И наши войска тоже проходят обучение и подготовку по противодействию", – сказал Кривонос.

Напомним, командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

В то же время, командующий Объединенных сил Сергей Наев сказал, что у ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину с Крыма.

Бывший специальный представитель Госдепа США по Украины Курт Волкер заявил, Россия вряд ли нападет на Украину со стороны оккупированного Крыма. По его мнению, для России это был бы слишком драматический шаг, так как она прилагает огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать свою агрессию.