Виновник ДТП с 15 пострадавшими скрывался 3 дня

Водитель автобуса устроил масштабное ДТП вод Днепром: травмы в аварии получили 15 человек. Полиция искала виновника происшествия 3 дня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Полицейские Петриковского отделения полиции установили местонахождение 45-летнего мужчины и вручили ему повестку о необходимости прибытия 27 июля по отделение полиции для дальнейших следственных действий", – говорится в сообщении.

Сейчас следователями назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о вручении фигуранту сообщения о подозрении.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 23 июля, на Днепропетровщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадали 15 человек, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В автобусе находились 20 человек.

Также ранее в Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок. На перекрестке столкнулись грузовик, загруженный песком, и микроавтобус, который перевозил ульи с пчелами.