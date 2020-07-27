С танцами и протестами. В Украине закрыли 37 ночных клубов

Из-за нарушения карантина в Украине закрыли 37 ночных клубов.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", – сказал президент Владимир Зеленский во время традиционного совещания в понедельник, 27 июля.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 000 человек.

Протесты за протестами

На фоне жесткого контроля за соблюдением карантинных норм в ночных клубах, на прошлой неделе по всей стране прокатились массовые протесты из-за укороченного режима работы развлекательных заведений из-за коронавируса.

В частности, вечером в среду, 15 июля, работники ночных клубов, ресторанов и гостиниц вышли на протест в Одессе из-за того, что власть запретила клубам и заведениям общественного питания работать ночью.

Несколько сотен демонстрантов в масках собрались на Приморском бульваре, куда принесли пустые стулья и плакаты с надписями "Нет запрету 23:00 - 07:00" и "Мы приехали не за комендантским часом". Протестующие также скандировали "Нет запрету 23!".

Аналогичные протесты прошли в Запорожье 20 июля. Участники митинга скандировали "Нет запрету 23-07", "Дайте работать", "Вируса ночью нет" и "Мы тоже хотим есть".

А в Херсонской области работники развлекательной сферы пошли еще дальше – из-за запрета работать в ночное время решили перекрыть автомобильно-пешеходный мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Под Херсоном перекрыли мост из-за ограничения работы ночных клубов/ фото: Херсонская мастерская новостей

Дело случая

Не исключено, что массовые проверки ночных клубов по Украине начались после того, как в субботу, 18 июля, главу фракции "Слуга народа" Давид Арахамию увидели танцующим в вышиванке в ночном клубе и выложили в сеть видео.

На нем видно, как Арахамия в окружении, предположительно, других депутатов танцует под песню "Черный бумер". Возможно, это бы не вызвало большого резонанса, если бы на кадрах Арахамия был в маске и соблюдал социальную дистанцию.

Масла в огонь подлил и народный депутат Николай Тищенко, которого в субботу, 24 июля, заметили на одной из вечеринок в одесском ночном клубе "Ибица". На канале была размещена фотография Тищенко, с комментарием о том, что депутат "решил лично проинспектировать" клуб. Правда, на фото нардепа можно увидеть в защитной маске.

Ранее в Киеве закрыли два клуба за нарушение правил карантина.