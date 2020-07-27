Часть Киева осталась без электричества: остановились троллейбусы, светофоры не работают (обновлено)
В нескольких районах Киева вечером 27 июля исчезло электроснабжения из-за повреждения оборудования на электростанции. Сейчас света частично отсутствует в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.
Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".
Электроснабжение пропало около 19:00.
В КГГА сообщили, что на киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной, повредилось оборудование.
Фото: Информатор
"Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3 часа", – сказано в сообщении.
В "Киевпасстранс" сообщали о задержке движения троллейбусных маршрутов № 1,3,5,7,8,9,12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43 и 50. По состоянию на 20:10 они снова возобновили движение .
На станции метро Дружбы Народов тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Тоже самое произошло на станции Печерская, передает "Информатор".
В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.
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"Киевпастранс" сообщает, что возобновлено движение троллейбусных маршрутов.
"В частности, восстановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50", – сообщили на странице перевозчика в Facebook.