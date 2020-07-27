Кулеба анонсировал визит делегации Ирана по сбитому самолету МАУ

Украина
По словам главы МИД, будет обсуждаться вопрос компенсации семьям погибших.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что делегация из Ирана прибудет в Киев 29-30 июля для консультаций о компенсации родным погибших в результате авиакатастрофы украинского самолет около Тегерана.

Об этом Кулеба заявил во время пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля", – сообщил Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену.

"Что я хочу, впрочем, прояснить, это то, что я абсолютно уверен, что учитывая условия того, что произошло, и доступную информацию об источниках этой трагедии, есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но мы будем вести себя очень принципиально", – заявил глава МИД.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.