Кулеба анонсировал визит делегации Ирана по сбитому самолету МАУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что делегация из Ирана прибудет в Киев 29-30 июля для консультаций о компенсации родным погибших в результате авиакатастрофы украинского самолет около Тегерана.
Об этом Кулеба заявил во время пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля", – сообщил Дмитрий Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену.
"Что я хочу, впрочем, прояснить, это то, что я абсолютно уверен, что учитывая условия того, что произошло, и доступную информацию об источниках этой трагедии, есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но мы будем вести себя очень принципиально", – заявил глава МИД.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.