Кулеба анонсировал визит делегации Ирана по сбитому самолету МАУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что делегация из Ирана прибудет в Киев 29-30 июля для консультаций о компенсации родным погибших в результате авиакатастрофы украинского самолет около Тегерана.

Об этом Кулеба заявил во время пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля", – сообщил Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену.

"Что я хочу, впрочем, прояснить, это то, что я абсолютно уверен, что учитывая условия того, что произошло, и доступную информацию об источниках этой трагедии, есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но мы будем вести себя очень принципиально", – заявил глава МИД.