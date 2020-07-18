"Черные ящики" сбитого под Тегераном украинского самолета доставили в Париж, – МИД Ирана

Иран отправил во Францию для расшифровки "черные ящики" со сбитого в январе 2020 года под Тегераном украинского самолета МАУ.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает иранское информагентство ILNA.

"Черные ящики" были доставлены в Париж", – сказал Бахарванд.

Планируется, что расшифровка бортовых самописцев начнется в понедельник, 20 июля.

По его словам, доставка "черных ящиков" была совершена 17 июля представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.

Иранский чиновник добавил, что власти Франции довольно хорошо и плодотворно сотрудничали с делегацией Ирана.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Иран должен прислать 20 июля "черные ящики" во Францию.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые регистраторы сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Представитель правительства Ирана заявлял, что пандемия коронавируса замедлила планы государства передать за границу для расшифровки "черные ящики" сбитого самолета. При этом он отметил, что иранским властям нечего скрывать.

Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.