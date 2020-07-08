В любой день после 20 июля: Иран готов начать переговоры с Украиной по поводу сбитого самолета МАУ

МИД Ирана сообщил посольству Украины в своей стране о готовности начать переговоры.

В сообщении говорится, что "Иран не утаивает что-то, не ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной". Украине предложено назвать дату начала двусторонних переговоров "по вопросу катастрофы – падения самолета, совершавшего рейс PS 752". Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Также подчеркивается, что иранская сторона не оставила без внимания украинские ноты – были предоставлены официальные ноты или даны ответы во время официальных встреч.

Напомним, замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "BBC Украина", опубликованном 8 июля, заявил, что Иран не готов принять предложение Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет МАУ. Ранее он говорил, украинская сторона допускает, что будет вынуждена обратиться в Международный суд ООН в споре с Ираном по делу о сбитом самолете МАУ.

Иран должен прислать 20 июля "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию на расшифровку. Украина отправит для присутствия при расшифровке двух экспертов Национального бюро расследования авиационных катастроф.

Самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS 752 по маршруту Тегеран – Киев, был сбит в районе международного аэропорта Тегерана сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке.