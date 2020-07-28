Статистика коронавируса в Украине на 28 июля: за сутки заболели 919 человек
За минувшие сутки 27 июля в Украине зафиксировано 919 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 807). Умерли 13 человек (сутками ранее было 11 человек), выздоровели 622. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Всего в Украине заболели 66 575 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1 629, выздоровели – 36 744.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской (147) и Ивано-Франковской (103) областях и в Киеве (110).
Статистика по регионам:
- Львовская область – 9099 заболевших (147 за сутки);
- Киев – 7800 (110);
- Ровенская – 5784 (83);
- Черновицкая – 5692 (58);
- Закарпатская – 4940 (66);
- Ивано-Франковская – 4224 (103);
- Волынская – 3648 (32);
- Киевская – 3590 (42);
- Харьковская – 3448 (47);
- Одесская – 3031 (71);
- Тернопольская – 2822 (49);
- Винницкая – 2627 (38);
- Житомирская – 1744 (21);
- Днепропетровская – 1334 (4);
- Хмельницкая – 1069 (10);
- Черкасская – 906 (4);
- Донецкая – 852 (2);
- Запорожская – 753 (3);
- Черниговская – 726 (6);
- Кировоградская – 697 (2);
- Николаевская – 562 (3);
- Сумская – 454 (9);
- Полтавская – 401 (7);
- Херсонская – 221 (1);
- Луганская – 121 (1).
В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
Напомним, в Украине закрыли несколько десятков ночных клубов, а рестораторы протестуют против укороченного режима работы. Правда, некоторые украинские нардепы не стесняются присоединяться к ночным дискотекам.
Кроме того, лишь около 6%, или 170 из 2700, имеющихся в больницах первой волны аппаратов искусственной вентиляции легких используются для лечения инфицированных COVID-19.