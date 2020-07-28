Детские лагеря в Украине заработают с 1 августа, – Минздрав

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 28 июля.

Он напомнил, что украинские области поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

Что означают эти зоны?

Зеленая зона – нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно придерживаться социальной дистанции, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров.

Желтая зона – это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона - запреты "желтой" зоны и запреты. Кроме того, запрещена работа турбаз, кроме отелей, закрываются спортзалы, детские лагеря, отменяется плановая госпитализация больных.

Красная зона – это самая критическая, в которой закрывается все, как было в марте-апреле на территории всего государства.

Также не стоит забывать и о показателях, на основании которых области поделят на зоны. Это уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд растет хотя бы один из этих показателей.

Месяц назад, 6 июня, главный санврач Ляшко говорил, что в этом году детские лагеря в Украине летом должны оставаться закрытыми. Тогда он аргументировал свои слова тем, что каждый год в них фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больных госпитализируют в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.

Позже стало известно, что на Херсонщине в пилотном режиме на две недели откроют детский лагерь.