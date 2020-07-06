В Херсонской области на две недели откроют детский лагерь, – Ляшко
В Минздраве будут наблюдать за соблюдением карантинных норм в лагере и определят оптимальный уровень заполненности групп
В Херсонской области в пилотном режиме на две недели откроют детский лагерь. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, открытие лагеря позволит посмотреть, как соблюдаются правила карантина и какая должна быть заполненность групп в условиях эпидемии коронавируса.
"Думаю, в Херсонской области одной из первых мы сделаем такой пилот, где попробуем открыть на небольшую не оздоровительную смену, а на отдых, не более 14 дней", - говорит он.
Также главный санврач отметил, что представители Минздрава уже встретились с профильными ассоциациями и прописали нормы для работы лагерей.
Месяц назад, 6 июня, Лчшко говорил, что в этом году детские лагеря в Украине летом должны оставаться закрытыми.
Тогда он аргументировал свои слова тем, что каждый год в них фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больных госпитализируют в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.
- Глава МОЗ пояснил, что озвученный показатель в 60 активных больных СOVID-19 на 100 тыс. населения сейчас не рассматривается как критерий для возвращения к жесткому карантину. В то же время в 11 областях есть основания для ужесточения ограничений.