Карантин по всей стране ужесточать пока не будут, — Степанов

Глава МОЗ пояснил, что озвученный ранее показатель в 60 активных больных СOVID-19 на 100 тыс. населения сейчас не рассматривается как критерий для возвращения к жесткому карантину. В то же время в 11 областях есть основания для ужесточения ограничений

Даже если в Украине будет 60 активных больных на 100 тысяч населения, карантин ужесточать не будут. Об этом 3 июля на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Напомним, 22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.

"Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей", – отметил тогда Шмыгаль.

Глава МОЗ уточнил, что этот показатель использовался для 22 июня и исключительно для определенности в отношении проведения внешнего независимого оценивания. "Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне 59,7 на 100 тысяч населения".

"Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым ограничения могут усиливаться. На сегодняшний день самая напряженная ситуация в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровненской областях", – уточнил министр.

По словам Максима Степанова, 11 регионов Украины превышают установленные критерии и областные санврачи подали прошение об усилении карантинных мер.

При этом глава МОЗ напомнил, что Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры.

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