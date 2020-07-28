"Укрзализныця" возобновляет движение 17 региональных поездов

"Укрзализныця" с 31 июля возобновляет курсирование 17 региональных поездов.По железной дороге можно будет добраться в города Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Возобновляются такие поезда:

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№ 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский (ежедневно);

№ 888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов (ежедневно);

№ 896/895 Киев-Волынский – Конотоп (ежедневно, кроме пятниц и воскресений);

№ 896/895 Конотоп – Киев-Волынский (ежедневно, кроме понедельников и суббот);

№ 896/895 Киев-Волынский – Шостка (по пятницам и воскресеньям);

№ 896/895 Шостка – Киев-Волынский (по понедельникам и субботам);

№ 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский (по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 867 Киев – Жмеринка (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 868 Жмеринка – Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);

№ 880/879-882​​/881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов (по воскресеньям);

№ 885 Киев – Ровно (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 886 Ровно – Шепетовка (по пятницам, субботам и воскресеньям);

№ 870 Шепетовка – Киев (по понедельникам, субботам и воскресеньям);

№ 887/888 Коростень – Винница (ежедневно, кроме понедельника);

№ 889/890 Винница – Коростень (ежедневно, кроме понедельника);

№ 877 Коростень – Житомир (по понедельникам);

№ 878 Житомир – Коростень (по понедельникам).

В УЗ напомнили, что пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, 1 июня, в первый день после смягчения карантина, "Укрзализныця" перевезла почти 6 тысяч пассажиров поездами и 48 тысяч электричками.

23 июля УЗ возобновила питание в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Железнодрожная компания также начала продажу кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.